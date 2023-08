Heidenheim: Kleindienst bleibt an Bord

Tim Kleindienst schwört dem 1. FC Heidenheim die Treue. Der 27-Jährige verlängert seinen Vertrag beim Bundesliga-Aufsteiger vorzeitig bis 2027. Das alte Arbeitspapier wäre 2025 ausgelaufen. Der Torjäger war für Heidenheim in 138 Einsätzen an 89 Treffern direkt beteiligt (71 Tore, 18 Vorlagen). Dem Vernehmen nach enthält der neue Vertrag eine Ausstiegsklausel.

Kleindienst freut sich über die Ausdehnung der Zusammenarbeit: „Ich habe immer betont, wie wohl ich mich beim FCH und in Heidenheim stets gefühlt habe und nach wie vor fühle. Diese Konstellation passt einfach, umso mehr freue ich mich über diese Vertragsverlängerung. Mit dem Aufstieg in die Bundesliga ist uns in der vergangenen Saison als Mannschaft der mit Abstand größte Erfolg unserer Vereinsgeschichte gelungen. Jetzt gilt es, auf einem fußballerisch nochmal ganz neuen Level, auf dem ich mich mit dem FCH unbedingt beweisen möchte, diese Erfolgsgeschichte fortzusetzen. Wir werden in jedem Spiel alles reinwerfen, um den Klassenerhalt zu schaffen.“