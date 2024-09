Machen noch drei HSV-Profis den Abflug?

Nach der Vertragsauflösung von Innenverteidiger Jonas David könnte noch ein weiterer Innenverteidiger den Hamburger SV kurzfristig verlassen. Laut der ‚Bild‘ drängt Guilherme Ramos (27) auf einen Abgang. Im Fall des Portugiesen könne es zum Blitz-Transfer in die Heimat kommen. Es soll eine lockere Anfrage vorliegen.

Das Transferfenster in Portugal ist noch bis zum morgigen Montag geöffnet, deshalb könnte es Ramos durchaus noch in sein Heimatland ziehen. Unklar ist, welcher Verein hinter dem Vorstoß steckt und ob sich das Interesse in den kommenden Stunden konkretisiert. Daneben sollen Mittelfeldspieler Anssi Suhonen (23) und Rechtsverteidiger William Mikelbrencis (20) mit einem Abschied kokettieren.