Real klaut Atlético-Talent

Real Madrid schnappt Stadtrivale Atlético Madrid offenbar ein vielversprechendes Talent weg. Wie ‚Revelo‘ berichtet, haben die Königlichen den spanischen U15-Nationalspieler Yeremaiah Ramos davon überzeugt, ins Estadio Santiago Bernabéu zu wechseln. Der Transfer des 15-jährigen Stürmers soll im kommenden Sommer ablösefrei über die Bühne gehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ramos durchläuft seit fünf Jahren die Jugendmannschaften der Rojiblancos. Kurios: In der División de Honor Cadete, einer Jugendliga in Madrid für Spieler zwischen 15 und 16 Jahren, erzielte der Spanier in den letzten vier Saisonspielen 15 Tore.