Sevilla: Ramos schon wieder weg

Sergio Ramos verlässt den FC Sevilla nach einem Jahr schon wieder. Der Verein bedankt sich bei dem Innenverteidiger für „sein Engagement, seine Führungsqualitäten und seinen maximalen Einsatz in dieser Saison“ und wünscht ihm „viel Glück bei seiner nächsten beruflichen Herausforderung“.

Ramos zählte in der abgelaufenen Saison zu den Stammspielern und stand in 28 Einsätzen für die Blanquirrojos auf dem Feld. Am morgigen Dienstag wird der 38-Jährige um elf Uhr auf einer zu diesem Zweck anberaumten Pressekonferenz offiziell verabschiedet. Wie es mit dem spanischen Welt- und Europameister weitergeht, ist noch nicht bekannt.