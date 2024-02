Sommer-Interesse: Guirassys Bedingung an die Bayern

Der FC Bayern verfolgt konkrete Pläne mit Serhou Guirassy. Die Münchner wollen im Sommer die 20 Millionen Euro schwere Ausstiegsklausel des Stürmers ziehen. Sogar den VfB Stuttgart habe man schon von diesem Vorhaben unterrichtet. Sofern die Klausel im bis 2026 gültigen Vertrag des Guineers gezogen würde, wäre man in Cannstatt machtlos.

Am Ende entscheidet aber immer noch der Spieler, welcher Klub es am Ende wird. Und Guirassy wäre einem Wechsel weiter in den Süden offenbar nicht abgeneigt. Die ‚Bild‘ berichtet, dass sich der Angreifer durchaus geschmeichelt fühlt vom Interesse aus München. Für den 17-Tore-Mann sei es eine Ehre, vom Rekordmeister umgarnt zu werden.

Spielzeit als Bedingung

Aber: Der 27-Jährige will nicht die zweite Geige spielen. Die Rolle als Backup für Rekord-Einkauf Harry Kane (30) will Guirassy nicht einnehmen. Eine Doppelspitze wäre da die Lösung. Dafür müssten die Bayern jedoch erstmal ihr System umstellen.

Und dann wäre da immer noch der Traum von der Premier League. Guirassy wird schon länger der Wunsch nach einem England-Wechsel nachgesagt. Nach FT-Infos haben Manchester United und West Ham United die Fühler ausgestreckt. Locken die Bayern aber mit einem Platz in der ersten Elf – wohlgemerkt neben Kane – dürften auch sie keine schlechten Chancen haben.