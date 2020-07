Benfica schmettert Cavani-Gerüchte ab

Benfica Lissabon verweist die Gerüchte, sich in Vertragsverhandlungen mit Edinson Cavani zu befinden, ins Reich der Fabeln. „Benfica weist die verschiedenen Falschmeldungen, die von verschiedenen Medien verbreitet werden und in denen das Interesse des Klubs am Erwerb mehrerer Spieler ohne jegliche Grundlage angepriesen wird, zurück und widerlegt sie“, heißt es in der Mitteilung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dabei hebt der Champions League-Teilnehmer besonders die Gerüchte um den 33-jährigen Angreifer hervor. Die Gespräche zwischen Präsident Luís Filipe Vieira und Cavanis Halbbruder und Berater Walter Guglielmone hat es nie gegeben: „Diese Nachricht ist völlig falsch und nutzt den Klub aus“. Cavani verlässt Paris St. Germain mit Ablauf seines Vertrags am Ende der Saison und kann ablösefrei wechseln. Am heutigen Mittwochnachmittag wurde er auch mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht.