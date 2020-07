Gerücht: Bayern kontaktiert Cavani

Der FC Bayern hat angeblich Kontakt zu Edinson Cavani hergestellt. Einem Bericht des französischen Portals ‚Le10Sport‘ zufolge erkundigte sich der Deutsche Meister beim Bruder des 33-jährigen Torjägers nach dessen Situation.

Nachdem Cavanis Vertrag bei Paris St. Germain am 30. Juni nach sieben Jahren und 200 Toren ausgelaufen war, ist der Uruguayer derzeit vereinslos. Laut ‚Le10Sport‘ befindet sich sein Gefolge in Verhandlungen mit Benfica Lissabon. Zuletzt war Cavani auch mit zahlreichen anderen Klubs in Verbindung gebracht worden.

