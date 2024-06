Nicht nur VfB: Mourinho erkundigt sich nach Füllkrug

FT-Meinung Unwahrscheinlich

Es ist nicht ausgeschlossen, dass Füllkrug den BVB in diesem Sommer nach nur einem Jahr schon wieder verlässt. Neben Sven Mislintat soll vor allem auch der neue Cheftrainer Nuri Sahin die treibende Kraft hinter der Guirassy-Verpflichtung sein. Für Füllkrug könnte dies einen schweren Stand bedeuten. Der Stürmer hat aber mit Sicherheit auch einen großen Markt in der Bundesliga, allen voran beim VfB. Ein Wechsel in die Türkei wäre da eine große Überraschung. Die Zusammenarbeit mit Starcoach José Mourinho könnte aber ein Argument sein.