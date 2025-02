BVB-Krise: Kehl nimmt Brandt in Schutz

Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl stellt sich hinter den zuletzt formschwachen Julian Brandt (30). Vor dem Abflug zum morgigen Auswärtsspiel gegen Sporting Lissabon in den Champions League-Playoffs sagte der 44-Jährige im Gespräch mit den ‚Ruhr Nachrichten‘: „Es geht jetzt nicht um Julian Brandt. Einige Spieler haben bei uns Luft nach oben. Es ist klar, dass wir alles dafür tun, dass jeder Einzelne wieder bessere Leistungen bringt.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Brandt kommt in der laufenden Saison auf acht Scorerpunkte (drei Treffer, fünf Assists) in 18 Ligaspielen, ist entsprechend aufgrund seiner Torungefährlichkeit immer schärfer in die Kritik geraten. Eine zwischenzeitlich schon sicher geglaubte Verlängerung seines bis 2026 datierten Kontrakts ist in weite Ferne gerückt. Kehl führt aus: „Am Ende brauchen wir die Jungs, aber wir brauchen sie vor allem mit klarem Kopf und mit heißem Herzen. […] Aber ja, es ist richtig, dass der eine oder andere nicht dauerhaft sein höchstes Level abruft.“