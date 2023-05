Paredes: Abgang fast zum Nulltarif

Mittelfeldspieler Leandro Paredes wird im Sommer wohl zu einem Schnäppchen. Wie ‚Relevo‘ berichtet, ist der Argentinier zu sehr günstigen Bedingungen zu haben. Damit gilt ein Abgang des 28-jährigen Nationalspielers als wahrscheinlich, denn für einen überschaubaren Preis dürften sich einige Interessenten finden. Teuer wäre immerhin noch das hohe Gehalt des Weltmeisters.

Bis zum Saisonende ist Paredes von Paris St. Germain noch an Juventus Turin ausgeliehen. Sein Vertrag ist bei den Franzosen noch bis 2024 datiert. In Paris wird in der kommenden Spielzeit nicht mehr mit dem Rechtsfuß geplant. Wettbewerbsübergreifend stand Paredes für Juve in 36 Partien auf dem Rasen, wirklich überzeugen konnte er dabei nur selten.

