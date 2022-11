Juve-Beben: Bosse schmeißen hin

Juventus Turins Führungsetage muss sich neu aufstellen. Am späten Montagabend gab der italienische Rekordmeister bekannt, dass der gesamte Vorstand um Präsident Andrea Agnelli und Vizepräsident Pavel Nedved zurückgetreten ist. Vorerst übernimmt Maurizio Scanavino als Generaldirektor.

Hintergrund sind die großen finanziellen Probleme des börsennotierten Vereins und Bilanzfälschungen über 115 Millionen Euro, die zuletzt sogar zu staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen führten. Für die vergangene Saison meldete Juve einen Verlust von 254 Millionen Euro.

Einen neuen Vorstand will die Alte Dame bei ihrer nächsten Hauptversammlung am 18. Januar bestimmen. Agnelli hatte den Verein seit 2010 geführt, neun Meisterschaften fallen in seine Amtszeit. Momentan steht Juve auf Platz drei, in der Champions League war in der Gruppenphase Schluss.

Update (09:31 Uhr): Gianluca Ferrero wird neuer Präsident von Juventus Turin.