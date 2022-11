Juve ernennt neuen Präsidenten

Nach dem nächtlichen Beben in der Führungsriege hat Juventus Turin einen neuen Präsidenten ernannt. Wie aus einer Pressemeldung der Investmentgesellschaft Exor hervorgeht, wird Gianluca Ferrero neuer Kopf des Vorstandes der Alten Dame.

Zuvor war der bisherige Präsident Andrea Agnelli nach zwölfjähriger Amtszeit zurückgetreten. Ex-Juve-Profi Pavel Nedved, seit 2015 als Vizepräsident eingesetzt, legte seinen Posten ebenfalls nieder. Ferrero war für mehrere italienische und internationale Firmen als Rechnungsprüfer aktiv und könnte die Bilanzen der Turiner wieder graderücken. Die Exor-Gesellschaft gehört zum Besitz seines Vorgängers Agnelli und verwaltet die Börsenaktivitäten des Vereins.

🚨🚨🚨| EXOR has officially confirmed the appointment of Gianluca #Ferrero as #Juventus president. pic.twitter.com/rGYcsU9PyX