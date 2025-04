BVB: Der Favorit im Gittens-Poker

Auch wenn Lars Ricken vergangene Woche noch dementiert hatte, dass Jamie Gittens seinen Wechselwunsch bei Borussia Dortmund hinterlegt habe, verdichten sich doch die Anzeichen auf einen Sommer-Abgang.

Der 20-Jährige ist beim BVB nach einer tollen Hinrunde längst nicht mehr glücklich, kommt unter Niko Kovac nicht wirklich zurecht und auf immer weniger Spielzeit. Am Samstag schmorte er gegen den FC Bayern (2:2) 90 Minuten auf der Bank. Klar ist: Gittens liebäugelt mit einer Rückkehr in die Premier League.

BVB fordert 75 Millionen

Dort sind gleich eine Reihe an namhaften Vereinen wie der FC Arsenal oder der FC Liverpool am englischen Flügelspieler interessiert. Der Schweizer Ausgabe von ‚Sky Sport‘ zufolge befindet sich allerdings der FC Chelsea in der Pole Position und will Gittens unbedingt an die Stamford Bridge lotsen – auch wenn das bedeuten würde, dass die Blues sich auch von einigen Topverdienern trennen müssten.

Denn günstig würde der U21-Nationalspieler, den auch der FC Bayern auf dem Zettel hat, nicht werden. Zwar ist der BVB von den noch im Winter geforderten 100 Millionen Euro mittlerweile abgerückt, dem Bericht zufolge erwarten sich die Verantwortlichen aber noch immer stolze 75 Millionen.

Die Blues, bei denen Gittens 2012 schon einmal kurz in der Jugend spielte, erhoffen sich einen Vorteil, da sie eine gute Beziehung zum Berater von Gittens pflegen. Dessen Traum, die Rückkehr in die Premier League, nimmt schon für den kommenden Sommer immer mehr Realität an.