Gittens will weg: BVB-Boss reagiert

Lars Ricken will nichts davon wissen, dass Jamie Gittens (20) den BVB im Anschluss an die Saison verlassen möchte. Vor dem heutigen Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den FC Barcelona betonte Dortmunds Geschäftsführer Sport, dass es einen solchen Wechselwunsch nicht gäbe.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zum Hintergrund: Anfang der Woche berichtete ‚Sky‘, der englische Offensivspieler wolle im Sommer den nächsten Schritt gehen. Mit einer entsprechenden Bitte ist Gittens, der sich heute erstmals seit geraumer Zeit wieder in der Startelf wiederfindet, aber offenbar noch nicht an die Führungsetage herangetreten.