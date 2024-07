Glatzel begründet HSV-Verbleib

Robert Glatzel ist auf die Gründe zu sprechen gekommen, aus denen er sich gegen einen Tapetenwechsel entschieden hat. Gegenüber dem ‚Hamburger Abendblatt‘ verrät der Torjäger in Diensten des Hamburger SV: „Ich habe eine Heimat beim HSV gefunden und fühle mich hier sehr wohl. Der Klub ist mir ans Herz gewachsen. Ich muss aber auch ehrlich sagen, dass ich aus der Bundesliga nicht die Angebote hatte, für die ich alles aufgegeben hätte, was mich mit Hamburg verbindet. Ich erlebe hier die glücklichste Zeit meiner Karriere, der Zusammenhalt des Teams ist herausragend.“

Glatzel hätte den Zweitligisten per Ausstiegsklausel für 2,3 Millionen Euro bis Mitte Juni verlassen dürfen. Der 30-jährige Angreifer ließ besagten Passus allerdings bewusst verstreichen. Dabei standen dem Goalgetter zahlreiche Optionen offen: Aus der Bundesliga bekundeten unter anderem der SV Werder Bremen, der FC Augsburg, der 1. FC Heidenheim, Union Berlin sowie zwischenzeitlich der VfB Stuttgart Interesse. Offenkundig möchte Glatzel die Rothosen in der neuen Spielzeit endlich zurück in die erste Liga schießen.