Werder: Fritz kommentiert Klaassen-Gerüchte

Beim SV Werder Bremen hält man sich hinsichtlich der Personalie Davy Klaassen sämtliche Möglichkeiten offen. „Es ist kein Geheimnis, dass Davy Klaassen ein sehr wichtiger Spieler für uns ist. Er hat eine sehr hohe Qualität, ist ein absoluter Führungsspieler bei uns. Sicherlich würden wir ihn gerne behalten, aber klar ist auch, niemand ist unverkäuflich“, erklärt Clemens Fritz gegenüber der Syker ‚Kreiszeitung‘.

Ob angesichts des großen Interesses von Ajax Amsterdam noch einmal Bewegung in die Sache kommt, will Fritz nicht kommentieren: „Natürlich wissen wir um die Bedeutung von Davy, aber auf der anderen Seite steht natürlich auch, dass wir wirtschaften müssen, da müssen wir mal schauen.“ In den folgenden Tagen soll Rücksprache mit allen Beteiligten gehalten werden: „Wir sind mit Davy im Austausch, Frank, Florian und ich. Aber da gilt, was ich schon gesagt habe: Wir wollen uns zu dem Gerücht nicht äußern.“