Zwölf Millionen für Klaassen

Ajax Amsterdam ist bereit, eine zweistellige Millionensumme auf den Tisch zu legen, um Ex-Spieler Davy Klaassen zurück in die Grachtenstadt zu holen. Nach Informationen der ‚Bild‘ stellen die Niederländer zwölf Millionen Euro Ablöse in Aussicht. Eine Million mehr zahlte Werder Bremen vor zwei Jahren an den FC Everton.

Vom konkreten Ajax-Interesse an Klaassen berichtete zuvor bereits der ‚Telegraaf‘. Der 27-jährige Mittelfeldspieler steht noch bis 2022 in Bremen unter Vertrag. Zwischen 2004 und 2017 hatte Klaassen schon einmal für Ajax Amsterdam gespielt.