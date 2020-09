Interesse offiziell hinterlegt: Geht Klaassen doch noch von Bord?

Macht der SV Werder Bremen den Niederländer Davy Klaassen noch zu Geld? Die Chancen für einen Last-Minute-Transfer wären jedenfalls vorhanden. Denn laut einem Bericht des ‚Telegraaf‘ hat Ajax Amsterdam sein Interesse offiziell bei Werder hinterlegt.

Ein konkretes Angebot für Klaassen sei zwar noch nicht eingetroffen, das könne sich aber zeitnah ändern. Schließlich ist der Transfermarkt nur noch bis zum kommenden Montag geöffnet.

Für die Bremer würde sich dann die Möglichkeit bieten, die leere Schatulle noch zu füllen. Zur Erinnerung: Eigentlich ist Milot Rashica der erste Kandidat für einen Verkauf, doch bislang ist keiner der Interessenten bereit, die geforderten rund 20 Millionen Euro Ablöse auch nur annähernd auf den Tisch zu legen.

Klaassen lässt Tür offen

Für Klaassen selbst käme eine Ajax-Rückkehr unter den passenden Umständen wohl in Frage. „Ich habe aktuell keine Gedanken daran, den Verein zu verlassen, ich habe hier Spaß. Aber im Fußball weiß man nie, was passiert“, erklärte der 27-Jährige schon vor einigen Wochen, nachdem sein Berater Sören Lerby einen Wechsel zuvor kategorisch ausgeschlossen hatte.

Im Mittelfeld der Bremer ist Klaassen eigentlich so gut wie unverzichtbar. Doch in diesen Tagen muss Frank Baumann vor allem wirtschaftlich denken. Sollte noch ein zentraler Mann (bspw. per Leihe) an die Weser kommen, Ajax eine entsprechende Summe bieten und kein Rashica-Käufer gefunden werden, wäre ein Abgang möglich.

UPDATE (10:30 Uhr): Werder könnte bei einem Verkauf Kasse machen. Nach Informationen der ‚Bild‘ stellt Ajax Amsterdam zwölf Millionen Euro in Aussicht.