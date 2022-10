Hoffenheim: Dabbur mit längerer Pause

Munas Dabbur wird der TSG Hoffenheim bis zum Jahresende fehlen. Wie der Verein offiziell bestätigt, zog sich der Stürmer beim 0:2 gegen den FC Bayern München am vergangenen Wochenende eine schwere Schulterverletzung zu.

Unter Trainer André Breitenreiter zählt der 30-jährige in dieser Saison zum Stammpersonal. Mit zuletzt vier Toren in drei Spielen konnte der Israeli überzeugen. Die TSG sammelte in dieser Saison bereits 17 Punkte und kämpft um die internationalen Plätze.