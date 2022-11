Wendt verlängert in Göteborg

Oscar Wendt hat noch nicht genug vom Profifußball. Wie der IFK Göteborg offiziell bekanntgibt, hat der 37-Jährige seinen Vertrag um eine weitere Spielzeit bis 2023 ausgedehnt. Sein bisheriges Arbeitspapier mit beim schwedischen Erstligisten wäre zum Jahresende ausgelaufen.

Über seine Verlängerung zeigt sich der Linksverteidiger erfreut. „Ich will dem Verein und der Mannschaft etwas zurückgeben, sowohl auf als auch neben dem Feld“, so Wendt, der seine Erfahrung gewinnbringend einbringen möchte. In der Bundesliga ist er bestens bekannt. Von 2011 bis 2021 streifte sich der ehemalige schwedische Nationalspieler das Trikot von Borussia Mönchengladbach über.