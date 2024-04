West Ham fliegt Amorim zu Gesprächen ein

Rúben Amorim hat sich mit West Ham United in London zu Gesprächen getroffen. Dort habe sich der Portugiese am gestrigen Montag laut Informationen der ‚Daily Mail‘ mit Vereinsvertretern der Hammers über ein Engagement ab Sommer ausgetauscht. Amorim gilt als der favorisierte Kandidat für die Nachfolge des aktuellen Trainers David Moyes, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft.

Wie ‚CNN Portugal‘ berichtet, ist Amorim direkt nach dem Training seiner aktuellen Mannschaft Sporting Lissabon mit einem von den Eigentümern von West Ham organisierten Flugzeug nach London geflogen. Im Anschluss an die Gespräche kehrte der 39-Jährige nach Lissabon zurück. Bei der Landung seines Fliegers um kurz nach Mitternacht wurde Amorim von einer Schar Journalisten empfangen. Er zog es laut ‚Daily Mirror‘ jedoch vor, sich nicht zu seinem Aufenthalt in London zu äußern. Der Sporting-Coach gilt auch weiterhin als ein Kandidat für die Nachfolge von Jürgen Klopp beim FC Liverpool. Doch Vereinskreise der Reds erklärten kürzlich, Amorim sei nur ein Name auf der Liste.