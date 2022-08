Chelsea holt US-Keeper Slonina

Der FC Chelsea sichert sich die Dienste eines Torhüter-Talents. Vom MLS-Klub Chicago Fire wechselt Gabriel Slonina an die Stamford Bridge. Der 18-Jährige kostet dem Vernehmen nach rund 9,5 Millionen Euro. Mit Bonuszahlungen kann dieser Betrag auf 15 Millionen steigen. Den Rest der laufenden MLS-Saison wird Slonina aber noch bei seinem Heimatklub absolvieren.

Trotz seines jungen Alters ist der Keeper bereits Stammkeeper in Chicago. Für US-amerikanische U-Nationalmannschaften lief Slonina insgesamt neunmal auf. Für die A-Mannschaft wurde er bereits nominiert, kam aber nicht zum Einsatz.

Gabriel Slonina has completed a permanent transfer to Chelsea! ✍️



The 18-year-old joins from Chicago Fire where he will return on loan to complete their season before moving to London at the start of 2023.