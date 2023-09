Werder teilt Ducksch-Diagnose mit

Der SV Werder Bremen und Marvin Ducksch können aufatmen. Wie der Bundesligist mitteilt, hat sich der Stürmer beim 4:0-Sieg gegen Mainz 05 nicht allzu schwer verletzt. Untersuchungen am Montag ergaben eine leichte Muskelverletzung im linken Oberschenkel. Die kommenden Tage wird Ducksch vorerst Einzeltraining absolvieren.

Der 29-Jährige hatte am Samstag gegen Mainz den 1:0-Führungstreffer vom Elfmeterpunkt erzielt, in der 23. Minute musste er dann angeschlagen ausgewechselt werden. Nach der Länderspielpause tritt Werder am 17. September beim Aufsteiger aus Heidenheim an – möglich, dass Ducksch dann wieder mitwirkt.