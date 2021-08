Hoeneß dementiert Doan-Treffen

Sebastian Hoeneß hat dementiert, sich mit Ritsu Doan von der PSV Eindhoven getroffen zu haben. „Das ist einfach mal glatt gelogen und das ist alles, was ich dazu sagen kann“, erklärte der Trainer der TSG Hoffenheim auf der heutigen Pressekonferenz, „da wird so viel spekuliert, haarsträubende Dinge.“

‚Sky‘ hatte am gestrigen Donnerstag berichtet, dass es zu einem Treffen zwischen dem 39-Jährigen und dem japanischen Flügelstürmer gekommen war, da die TSG großes Interesse an Doan zeige. Der 23-Jährige verbrachte die vergangene Saison auf Leihbasis bei Arminia Bielefeld und machte sich in der Bundesliga als trickreicher Außenstürmer einen Namen.