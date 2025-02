Kontinuität bei PSG: Enrique führt Vertrags-Quintett an

Seit 2023 steht Luis Enrique an der Seitenlinie von Paris St. Germain. Damit ist der Spanier nach Mauricio Pochettino und Christophe Galtier der dritte Trainer des französischen Serienmeisters seit 2021 – und soll vorerst der letzte bleiben.

Wie die Pariser offiziell verkünden, verlängert Enrique seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag bis 2027. Mit diesem Schritt erhoffen sich die Verantwortlichen seit langer Zeit mal wieder Kontinuität auf der Trainerposition, damit in absehbarer Zeit der große Wurf gelingt und PSG den ersten Champions League-Titel der Vereinsgeschichte feiern kann.

Im vergangenen Jahr war im Halbfinale gegen Borussia Dortmund Schluss (0:1, 0:1), dennoch kann sich Enriques Bilanz mit PSG sehen lassen. 85 Spiele hat das Pariser Starensemble unter seiner Leitung absolviert, unter dem Strich stehen starke 2,22 Punkte pro Spiel. Im vergangenen Jahr konnte man das Double gewinnen, zudem entschied man zweimal den französischen Superpokal für sich.

Viererpack unterschreibt ebenfalls

Enqrique ist jedoch längst nicht der einzige, der am Eiffelturm ein neues Arbeitspapier unterschreibt. Wie PSG weiterhin mitteilt, verlängern auch Achraf Hakimi (2029), Vitinha (2029), Nuno Mendes (2029) und Yoram Zague (2028) ihre Verträge. In der Mitteilung heißt es: „Die Zukunft wird in Paris geschrieben!“ Die hat der Scheichklub nun größtenteils geklärt.