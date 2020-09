Trainer würde Depay „persönlich“ zu Barça bringen

Bei Olympique Lyon will man Memphis Depay für seinen anvisierten Transfer zum FC Barcelona keine Steine in den Weg legen. „Wenn große Spieler wie er die Möglichkeit haben, für einen Klub zu spielen, der für einen Champions League-Sieg zusammengesetzt wurde – dann würde ich ihn persönlich in meinem Auto dorthin fahren“, erklärt OL-Trainer Rudi Garcia gegenüber ‚Téléfoot‘.

Die beiden Klubs haben dem Vernehmen nach bereits eine Einigung erzielt. 25 Millionen Euro fließen ein Jahr vor Vertragsende aus Katalonien nach Lyon. Der Transfer von Depay dürfte nicht mehr lange auf sich warten lassen.