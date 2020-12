FCN: Wintertransfers trotz Gehaltsverzicht

Beim 1. FC Nürnberg bahnt sich ein erneuter Gehaltsverzicht des Spielerpersonals an. „Wir müssen der Situation mit aller Drastik und Konsequenz begegnen, indem wir noch einmal den Weg in die Kurzarbeit gehen und unsere Mitarbeiter und Spieler dazu animieren, einem Gehaltsverzicht zuzustimmen“, bekräftigt FCN-Vorstand Niels Rossow in der ‚Bild‘.

Die finanziell angespannte Lage soll beim Zweitligisten aber nicht verhindern, auf dem Wintertransfermarkt tätig zu werden. „Dieser Vergleich wäre viel zu kurz gedacht“, so Sportvorstand Dieter Hecking, „das habe ich in meiner Ansprache an die Mannschaft auch so thematisiert. Denn mit einer besseren Mannschaft erhöhen sich ja auch die Chancen, auf mehr Prämien für die Spieler.“