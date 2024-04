FC Bayern: Der Zeitplan bei Gnabry

Bayern München wird noch eine Weile auf Serge Gnabry warten müssen. Laut ‚Bild‘ ist der Offensivspieler am heutigen Montag nach seinem Muskelfaserriss im linken Oberschenkel ins Lauftraining eingestiegen. Sicher verpassen werde er die beiden anstehenden Partien gegen den FC Arsenal am Mittwoch (21 Uhr) und gegen Union Berlin am darauffolgenden Samstag (18:30 Uhr).

Unter der Anzeige geht's weiter

Ob es für das übernächste Bundesligaspiel gegen die Frankfurter Eintracht reicht, ist noch offen. Gnabry hatte sich die Muskelverletzung im intensiven Champions League-Hinspiel gegen die Gunners (2:2) zugezogen und muss nun hoffen, dass Bayern den Einzug ins Halbfinale ohne sein Zutun klarmacht.