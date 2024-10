Tullberg spricht von BVB-Abschied

Über kurz oder lang wird sich Borussia Dortmund wohl einen neuen U19-Trainer suchen müssen. „Ich kann bestätigen, dass ich mich bereit fühle, irgendwann mal etwas anderes zu machen. Ich werde nicht der Norbert Elgert (trainiert seit 21 Jahren die Schalker U19, Anm. d. Red.) von Dortmund“, stellt Mike Tullberg gegenüber den ‚Ruhr Nachrichten‘ unmissverständlich klar und konkretisiert: „Ich werde hier nicht die nächsten vier, fünf Jahre U19-Trainer sein. Das weiß der Verein auch.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Tullberg steht seit 2020 bei der Dortmunder A-Jugend an der Seitenlinie, 2026 läuft der Vertrag beim BVB aus. „Es kommen immer wieder Anfragen“, lässt der Däne wissen, der im Sommer mit dem 1. FC Nürnberg in Verbindung gebracht wurde. Prinzipiell ist der 38-Jährige „froh, hier zu sein und glücklich mit meiner Arbeit. Ich arbeite sehr gerne mit jungen Spielern, das wird nach wie vor so sein“. Der Coach fügt jedoch an: „Das kann man aber auch im Herrenbereich tun.“