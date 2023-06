Übereinstimmende Berichte: Messi-Entscheidung gefallen

Jetzt ging es doch ganz schnell. Nachdem die ‚L’Équipe‘ am heutigen Mittwochmittag noch vergleichsweise vorsichtig berichtete, dass Inter Miami sich im Poker um die Verpflichtung von Lionel Messi in der Pole Position befindet, scheint nun schon eine endgültige Entscheidung gefallen zu sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Guillem Balague, Journalist und Autor von Messis Biografie, berichtet, dass sich La Pulga für einen Wechsel nach Florida entschieden hat. Verschiedene andere Medien haben mittlerweile nachgezogen und die Informationen von Balague bestätigt.

Lese-Tipp

Messi-Poker: Inter Miami in der Pole Position?

Damit hat Messi zwei andere Offerten abgelehnt: Eine von Al Hilal und eine des FC Barcelona. Der saudi-arabische Klub hatte dem 35-Jährigen einen Vertrag vorgelegt, der diesem insgesamt 1,2 Milliarden Euro eingebracht hätte. Barça hingegen war der erklärte Wunschklub des Argentiniers, eine Rückkehr zu den Blaugrana war aber finanziell nicht darstellbar.

Unter der Anzeige geht's weiter

Da Messis Vertrag bei Paris St. Germain ausläuft, muss Inter Miami keine Ablösesumme bezahlen. Der Klub von David Beckham nimmt seit 2020 am Spielbetrieb der MLS teil. In der aktuell laufenden Saison belegt der Klub in der Eastern Conference den letzten Platz.