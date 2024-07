„Einer der Größten“: DFB verabschiedet Kroos

Nach dem Aus im EM-Viertelfinale gegen Spanien (1:2 n.V.) und dem damit verbundenen letzten Spiel in der Karriere von Toni Kroos verabschiedet der Verband den Mittelfeldspieler. „Toni Kroos ist einer der größten Spieler, die jemals das Trikot der deutschen Nationalmannschaft getragen haben. Er ist ein erstklassiger Botschafter des deutschen Fußballs in der ganzen Welt. Auf Klubebene hat er mit Real Madrid und Bayern München alles gewonnen, mit der Nationalmannschaft ist er 2014 in Brasilien als eine der Säulen des Teams Weltmeister geworden. (…) Die Nationalmannschaft und der DFB haben Toni Kroos außerordentlich viel zu verdanken. Für sein Wirken auf und neben dem Platz“, so DFB-Präsident Bernd Neuendorf.

Auch Bundestrainer Julian Nagelsmann findet warme Worte über den 34-Jährigen, den er vor der Heim-EM von einer Rückkehr aus dem DFB-Ruhestand überzeugte: „Wir wollten Toni Kroos den bestmöglichen Abschied bereiten und mit und für ihn den Titel gewinnen, der ihm noch fehlt. (…) Auch wenn es leider nicht zum Titel gereicht hat. Ich habe den Austausch mit Toni in den vergangenen Wochen extrem geschätzt. Er geht als einer der Größten des Weltfußballs.“ DFB-Sportdirektor Rudi Völler ergänzt: „Toni Kroos zählt zu den allergrößten deutschen Fußballspielern. Er ist ein wunderbarer Fußballer, der mit der Nationalmannschaft Weltmeister geworden ist. Und auch wenn es so kurz nach der Niederlage im Viertelfinale noch schmerzt: Glückwunsch zu einer überragenden Karriere, Toni.“