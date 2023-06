40 Millionen: Drei Klubs wollen Partey

Der FC Arsenal bastelt fleißig am Kader für die kommende Saison. Insbesondere im Mittelfeld wird es einschneidende Veränderungen geben: Die Schaltzentrale bestehend aus Granit Xhaka (30) und Thomas Partey (30) wird die Gunners voraussichtlich verlassen. Dafür sollen Declan Rice (24/West Ham United) und Roméo Lavia (19/FC Southampton) kommen.

Während Xhaka vor einem Wechsel in die Bundesliga zu Bayer Leverkusen steht, öffnet sich für Partey nun eine Tür in Saudi-Arabien. Wie ‚CBS Sports‘ berichtet, zeigen mit Al Nassr, Al Ahli und Al Khaleej drei Klubs aus der Pro League konkretes Interesse an einem Transfer. Darüber hinaus sind laut Fabrizio Romano Vereine aus dem Königreich dazu bereit, 40 Millionen Euro für den Abräumer auf den Tisch zu legen.

Bei Arsenal dürften die Saudis mit ihrem Werben offene Türen einrennen. Denn der Vizemeister zeigt dem Vernehmen nach Verkaufsbereitschaft und auch Partey selbst ist durchaus abwanderungswillig. Ob sich der Ghanaer mit einem Wechsel in die Wüste anfreunden kann, ist laut Romano aber zur Stunde noch offen.