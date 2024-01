Eintracht beobachtet Ibrahimovic

Eintracht Frankfurt zählt zu den aktivsten Bundesligaklubs auf dem Wintertransfermarkt, hält aber gleichzeitig auch nach Neuzugängen für die kommende Saison Ausschau. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat es Außenbahnspieler Arijon Ibrahimovic auf die Beobachtungsliste der SGE für einen Transfer im Sommer geschafft. Der ehemalige Nachwuchsspieler des FC Bayern feiert derzeit als Leihprofi bei Frosinone Calcio seinen Durchbruch bei den Profis. Für den Tabellen-15. der Serie A absolvierte der Rechtsfuß bisher elf Partien und steuerte drei Torbeteiligungen bei.

Frosinone verfügt über eine Kaufoption in Höhe von 3,5 Millionen Euro und will laut ‚Sky‘ in den kommenden Wochen von dieser Gebrauch machen. Denn neben Frankfurt haben auch der AC Mailand und Sporting Lissabon ein Auge auf Ibrahimovic geworfen. Dazu besitzen die Bayern für den Fall eines Verkaufs an Frosinone eine Rückkaufoption über elf Millionen Euro. Frosinone könnte also so oder so ein größerer Transfergewinn winken, sollte sich die Entwicklung von Ibrahimovic wie bisher fortsetzen.