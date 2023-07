Inter: Aarhus informiert über Bisseck-Verhandlungen

https://agf.dk/nyheder/2023/juli/agf-i-forhandlinger-om-salg-af-yann-aurel-bisseck

AGF I FORHANDLINGER OM SALG AF YANN AUREL BISSECK

AGF A/S har indgået realitetsforhandlinger med Serie A-klubben Inter – fulde navn FC Internazionale Milano - om salg af kontraktrettighederne på forsvarsspilleren Yann Aurel Bisseck. En mulig transfer forudsætter, at den italienske klub beslutter sig for at udnytte en frikøbsklausul på 52 mio. DKK, hvortil der kommer omkostninger og nedskrivninger for AGF A/S. Når udfaldet af forhandlingerne er afgjort, vil yderligere informationer tilgå Fondsbørsen.