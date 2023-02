Leeds visiert Feyenoords Slot an

Nach der Entlassung von Jesse Marsch hat Leeds United einen Favoriten auf dessen Nachfolge auserkoren. Wie ‚The Independent‘ berichtet, wollen die Peacocks Arne Slot von Feyenoord Rotterdam auf die Insel lotsen. Aktuell ist Slot mit Feyenoord auf Meisterkurs in der Eredivisie. Von Carlos Corberan (West Brom) und Andoni Iraola (Rayo Vallecano) soll sich Leeds bereits Absagen eingeholt haben.

Interimstrainer Michael Skubala erklärte im Anschluss an das Remis gegen Manchester United (2:2) am Mittwochabend: „Das ist nur vorübergehend, ich werde wieder in meine alte Rolle zurückkehren, wenn das hier vorbei ist. Ich überstehe nur dieses erste Spiel. Was auch immer zwischen morgen und Sonntag passiert, bleibt abzuwarten.“ Eine zeitnahe Lösung auf der Trainerposition scheint demnach möglich.

