Köln befasst sich mit Zeneli

Besfort Zeneli (22) hat offenbar das Interesse des 1. FC Köln geweckt. Nach Informationen des schwedischen Journalisten Filip Elg beschäftigt sich der FC mit einer Verpflichtung des zentralen Mittelfeldspielers von IF Elfsborg.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zeneli kam beim schwedischen Erstligisten in der laufenden Saison in acht Spielen zum Einsatz und verpasste keine einzige Minute. Dabei gelangen dem Schweden, der im März sein Debüt für die Nationalmannschaft feierte, bereits drei Torvorlagen. In Köln könnte Zeneli ein Vorgriff auf den bevorstehenden Abgang von Dejan Ljubicic (27) sein, der den Verein voraussichtlich im Sommer ablösefrei verlassen wird.