BVB: Süle zurück im Training

Edin Terzic freut sich über die Rückkehr von Niklas Süle ins Mannschaftstraining bei Borussia Dortmund. Wie die ‚Ruhr Nachrichten‘ vermelden, nahm der Abwehrspieler am heutigen Donnerstag wieder an der Einheit teil. Ein Einsatz am Samstag gegen Eintracht Frankfurt (18:30 Uhr) ist entsprechend denkbar.

Süle fehlte am vergangenen Wochenende beim 3:3 gegen den VfB Stuttgart aufgrund von muskulären Problemen. Auch Mats Hummels steht nach seiner Erkältung zur Verfügung. Nico Schlotterbeck fällt dagegen weiter aus.

