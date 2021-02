Borussia M'gladbach - Manchester City 0:2 | Eine Nummer zu groß

Erwartungsgemäß riss Manchester City gleich von Beginn an die Partie an sich. Mit viel Ballbesitz schnürte die Elf von Pep Guardiola die Borussen ein. Die Gladbacher Offensive konnte für keinerlei Entlastung sorgen, gleichzeitig resultierten aber auch die Angriffsbemühungen der Skyblues nicht in klaren Torchancen.

In der 29. Minute kam ManCity dann erstmals gefährlich vor das Gladbacher Tor und traf prompt in Person von Bernardo Silva. Bitter für die Fohlen, die bis dahin couragiert und konzentriert verteidigt hatten.

Nach der Pause traute sich die Mannschaft von Marco Rose dann vermehrt nach vorne und konnte in der 63. Minute den ersten Abschluss der Partie verzeichnen. Der Hacken-Kunstschuss von Alassane Plea verfehlte das Tor nur knapp. Das Aufbäumen der Gladbacher wurde jedoch jäh unterbrochen, als City durch Gabriel Jesus nur wenig später zum 2:0-Endstand aus Sicht der Gäste traf (65.).

Torfolge

0:1 Silva (29.): Ein Fehlpass von Kramer wird den Gladbachern zum Verhängnis. Der defensive Mittelfeldspieler bedient versehentlich Cancelo, der im linken Halbfeld von Hofmann nur halbherzig bedrängt wird und eine Flanke in den Strafraum schlagen kann. Dort schleicht sich Silva hinter Elvedi davon und köpft unbedrängt ein.

0:2 Jesus (65.): In die beste Phase der Borussia hinein fällt der zweite Treffer für City. Wieder hat Cancelo im Halbraum zu viel Platz und wieder findet seine Flanke Silva am langen Pfosten. Diesmal legt der Portugiese aber per Kopf in die Mitte ab, wo Jesus aus kurzer Distanz Sommer keine Chance lässt.

Die Noten für Borussia M’gladbach

Eingewechselt:

63‘ Lazaro (4,5) für Lainer

63‘ Thuram (4,5) für Plea

74‘ Embolo für Stindl

86‘ Wolf für Hofmann