24 Saisontore: Kiel verpflichtet neuen Torjäger

Holstein Kiel holt den nächsten Neuzugang für die erste Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte an Bord. Wie der Aufsteiger mitteilt, schließt sich Phil Harres den Störchen an. Der 22-jährige Mittelstürmer kommt vom Regionalligisten FC Homburg an die Förde. „Mit Phil Harres konnten wir einen variablen und entwicklungsfähigen Stürmertypen für uns gewinnen, der in dieser Saison mit 24 Treffern in 34 Spielen Toptorschütze in der Regionalliga Südwest geworden ist“, so Kiels Geschäftsführer Sport Carsten Wehlmann.

Wehlmann ist sich „sicher, dass Phil sich hier bei Holstein weiterentwickeln und uns mit seinen Qualitäten helfen kann.“ Der Neuzugang betont: „Holstein hat in der Vergangenheit schon auf junge Spieler gesetzt, die eine sehr gute Entwicklung genommen haben. Diesen Weg möchte ich auch gehen, mich persönlich weiterentwickeln und der Mannschaft und dem Verein helfen, gemeinsam erfolgreich zu sein.“