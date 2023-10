United: Lindelöfs Plan für die Zukunft

Victor Lindelöf sieht seine Zukunft bei Manchester United. Auf die Frage, ob er bleiben und verlängern wolle, antwortet der Abwehrspieler laut ‚Fotbollskanalen‘: „Absolut. Mir gefällt es sehr gut. Ich gehe in mein siebtes Jahr im Verein. Ich fühle mich wohl und die Familie auch. Ich mag den Verein, ich liebe ihn und ich respektiere ihn.“

In der aktuellen Saison kam der 29-jährige Schwede bereits in zehn Pflichtspielen für die Red Devils zum Einsatz. Sein 2024 auslaufender Vertrag kann von Vereinsseite per Option um ein weiteres Jahr verlängert werden. Lindelöf dazu: „Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass diese Klausel gezogen wird.“ Englische Medien hatten kürzlich bereits berichtet, dass die United-Bosse sich zu diesem Schritt entschieden haben.