United will Lindelöf-Option ziehen

Manchester United will einen ablösefreien Abgang von Victor Lindelöf (29) im kommenden Sommer verhindern. Der Plan der Red Devils: Per Vertragsoption soll der 2024 auslaufende Kontrakt um eine weitere Saison verlängert werden. Die Entscheidung, die Klausel zu ziehen, ist laut ‚Daily Star‘ bereits gefallen.

Lindelöf ist in Manchester aktuell gesetzt, stand nur bei einem Pflichtspiel dieser Saison nicht auf dem Platz. Ein United-Abschied ist aber dennoch Thema. Laut ‚Daily Star‘ zeigen Juventus Turin und der AC Mailand Interesse – am Old Trafford rechnet man sich für den schwedischen Innenverteidiger eine potenzielle Ablöse von 17 Millionen Euro aus.