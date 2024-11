Wirtz in Real-Reichweite | Salah hörte Klopp nicht zu

Wirtz in Reals Reichweite

In Spanien frohlockt man angesichts der jüngsten Berichte aus Deutschland. „Wirtz kommt in Reichweite“, titelt die ‚as‘ am heutigen Samstag auf ihrem Cover. Bezug nimmt die zweitgrößte Sportzeitung des Landes dabei auf eine Meldung von ‚Sky‘ am gestrigen Freitagabend, dass Bayer Leverkusen alles unternimmt, um Wirtz‘ Wechsel zum FC Bayern zu verhindern.

Dies wiederum hievt Real fast automatisch auf die Pole Position im Poker um den Ausnahme-Spielmacher. Zur Wahrheit zählt allerdings auch, dass die aktuelle Saison noch in den Kinderschuhen steckt und somit auch die Entscheidungsfindung des 21-Jährigen. Von Real- über Bayern-Wechsel bis hin zu einer erneuten Verlängerung bei Bayer Leverkusen ist vieles möglich.

Klopp & Salah eine reine Zweckgemeinschaft

„Die Wahrheit über eine schwierige Ehe“, nennt die ‚Daily Mail‘ Enthüllungen über die Beziehung zwischen Jürgen Klopp und seinem ehemaligen Schützling Mohamed Salah. Vor allem seit dem verlorenen Champions League-Finale 2022, nach dessen Ende Salah seinem Coach unterschwellig falsche taktische Entscheidungen vorwarf, sei es kompliziert gewesen.

Unter den Trainern habe Salah vor allem Luciano Spalletti als Förderer empfunden und eben nicht Klopp. Von Zeit zu Zeit hätten in der Umkleidekabine einige Spieler bemerkt, dass Salah kaum zuhörte, als Klopp seine Analysen vortrug. So oder so liegt dieses Kapitel inzwischen hinter den beiden – und Klopp hat auf ganz anderer Ebene den Unmut vieler Fußballfans auf sich gezogen.