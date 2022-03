Chelsea fürchtet Neun-Punkte-Strafe

Beim FC Chelsea fürchtet man als Konsequenz der Sanktionen gegen Roman Abramovich einen Punktabzug. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, könnte man im weiteren Verlauf der Saison zahlungsunfähig werden. Im schlimmsten Fall würden die Blues in der Folge mit dem Abzug von neun Punkten belegt. Dies könnte unter anderem bedeuten, dass sich das Team nicht für die Champions League qualifiziert.

Zur Erläuterung: Aufgrund von Sanktionen gegen Noch-Klubbesitzer Abramovich darf Chelsea vorerst keine Transfers tätigen oder Verträge verlängern, auch Sponsoren-Deals stehen auf der Kippe. Trainer Thomas Tuchel sagte zuletzt: „Ich hatte nie einen Vertrag, in dem stand, dass ich diese oder jene Summe ausgeben kann, dass ich diesen oder jenen Spieler brauche. Das habe ich in keinem Verein gemacht. Ich traue mir auch zu, mich an viele Situationen anzupassen. Ich bin glücklich, Teil dieses großen Teams zu sein […] und ich hoffe, das wird sich nicht ändern.“