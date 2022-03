Dreyer aus Russland zurück nach Midtjylland

Anders Dreyer (23) kehrt bis zum Saisonende zum FC Midtjylland zurück. Nachdem der dänische Nationalspieler im vergangenen Sommer für sieben Millionen Euro zu Rubin Kazan wechselte, schließt sich Dreyer nun per Leihe seinem vorherigen Klub in der Heimat an. Dreyers Vertrag beim russischen Erstligisten ist bis dahin eingefroren.

Möglich macht den Wechsel ein durch die FIFA eingerichtetes Sondertransferfenster, das es ausländischen Spielern in der Ukraine und Russland ermöglicht, aufgrund der russischen Invasion in der Ukraine das jeweilige Land zu verlassen und sich einem anderen Klub anzuschließen.