Morgen Medizincheck für Morata

Der Wechsel von Álvaro Morata zum AC Mailand ist auf der Zielgeraden. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ und ‚Sky Italia‘ übereinstimmend berichten, wird der frischgebackene Europameister am morgigen Dienstag den Medizincheck bei den Rossoneri absolvieren. Morata kommt von Atlético Madrid und kostet festgeschriebene 13 Millionen Euro Ablöse.

In Mailand soll der 31-jährige Stürmer einen Vierjahresvertrag mit einem Gehalt in Höhe von 5,5 Millionen Euro pro Saison erhalten. Für Morata ist es nach zwei Gastspielen bei Juventus Turin der dritte Wechsel in die Serie A.