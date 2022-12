FC Bayern: De Ligt zieht Zwischenfazit

Matthijs de Ligt ist nach rund einem halben Jahr mit seinem Wechsel zum FC Bayern zufrieden. „Ich glaube, dass ich mich bei Bayern München sehr gut entwickelt habe. Darüber bin ich sehr froh. Wir haben zuletzt auch sehr gut gespielt. Es war der Plan, zu einem großen Verein zu gehen und der ist aufgegangen. Das ist sehr schön“, so der niederländische Nationalspieler im ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 23-Jährige war im Sommer für 67 Millionen Euro von Juventus Turin nach München gewechselt. Dort hat er sich nach einer kleinen Eingewöhnungsphase in der Innenverteidigung festgespielt. Aktuell verweilt de Ligt mit Oranje in Katar. Dort trifft seine Mannschaft am heutigen Freitagabend auf Argentinien (20 Uhr).

Lese-Tipp

FC Bayern: Der Zeitplan bei Kane