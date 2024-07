FC Bayern: Sonderlob für Ito

Sportdirektor Christopher Freund hat lobende Worte für Neuzugang Hiroki Ito gefunden. „Wir haben mit Hiroki Ito einen sehr spielstarken Innenverteidiger verpflichtet. Er hat sich in den letzten Jahren hervorragend entwickelt und ich bin überzeugt, dass er sein Limit noch nicht erreicht hat“, so Freund auf einer Pressekonferenz. Auch der japanische Innenverteidiger selbst freut sich auf seine neue Aufgabe beim FC Bayern: „Wir haben viele starke Spieler. Wir wollen den Ball beherrschen. Ich kann auf vielen Positionen spielen. Wir können uns hier sehr gut ergänzen.“

Ito wechselte per Ausstiegklausel in Höhe von 23 Millionen Euro, die durch erfolgsabhängige Boni noch auf 28 Millionen steigen kann, vom VfB Stuttgart an die Isar. Der 25-Jährige hat ein Arbeitspapier bis 2028 unterschrieben.