Müller-Berater zu Gesprächen in München

Die Zeichen in der Personalie Thomas Müller stehen auf Verlängerung. Wie ‚Sky‘ berichtet, ist Müllers Berater Ludwig Kögl in München eingetroffen, um weitere Gespräche mit dem FC Bayern über eine Ausdehnung der Zusammenarbeit zu führen.

Müllers aktueller Kontrakt läuft 2023 aus, eine Verlängerung um zwei Jahre steht im Raum. „Ich habe für mich gesagt, ich möchte bis 2025 auf Topniveau Fußball spielen. So fühlt es sich aktuell an. Mein Vertrag läuft bis 2023. Deswegen muss man sehen, was wir da machen. Es ist grundsätzlich so, dass der Verein und wir Spieler immer in einem gewissen Austausch sind“, sagte Müller zuletzt.

❗️News @esmuellert_: His agent Kögl has arrived at Säbener Straße today at 11.53 pm. For further talks about his contract extension with the bosses. Müller wants to stay beyond 2023, the club wants to extend. Possibly until 2025. We have got the pictures. Now @SkySportsNews! pic.twitter.com/xUyOKzvpeE