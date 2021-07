BVB: Roses Plan mit Moukoko

Marco Rose freut sich auf die baldige Genesung von Youssoufa Moukoko. Die ‚Ruhr Nachrichten‘ zitieren den neuen Trainer von Borussia Dortmund: „Wir müssen ihn schützen und behutsam aufbauen, ohne dass wir ihn in irgendeiner Form bremsen.“

„Natürlich“, so Rose, sei man „als Trainer gewillt, so gute junge Spieler zu fördern und sie irgendwann reinzuwerfen.“ Der 16-jährige Moukoko absolvierte in der vergangenen Saison 15 Pflichtspiele für die BVB-Profis (drei Tore), ehe ihn eine Bänderverletzung zum Zuschauen zwang. In zehn bis 14 Tagen soll der Stürmer ins Mannschaftstraining zurückkehren.