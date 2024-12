Freiburgs Schmidt vor Hannover-Leihe

Abwehrtalent Kenneth Schmidt wird den SC Freiburg im Januar verlassen. Laut ‚Sky‘ verleihen die Breisgauer den 22-Jährigen für die Rückrunde in die zweite Liga zu Hannover 96. Eine Kaufoption für die Niedersachsen ist demnach nicht Teil des Deals. Bei 96 soll Schmidt die dringend benötigte Spielpraxis auf höherem Niveau sammeln. Bisher kam der Innenverteidiger in dieser Spielzeit nur zu fünf Einsätzen in der Regionalligamannschaft des SC.

Vergangene Saison schnupperte der Youngster dagegen noch in fünf Partien Bundesligaluft, ehe zum Jahresende 2023 eine Verletzung der Bauchmuskulatur für Schmidts vorzeitiges Saisonende sorgte. In Hannover könnte der Linksfuß mögliche Abgänge in der Defensive auffangen. Bei den Roten ist noch nicht klar, wie es mit Marcel Halstenberg (33/Vertrag läuft aus) und Phil Neumann (27) weitergeht. Vor allem Neumann liebäugelt mit einem Abschied und steht dem Vernehmen nach vor einem Wechsel nach England zu Drittligist Birmingham City.